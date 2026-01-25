兵庫・姫路市のマンションで住人の男性が殺害された事件で、逮捕された男が事件の前日、現場付近を下見するようにマンションの敷地内をうろついていたことが分かりました。住居不詳の小出慶二容疑者（49）は1月20日、姫路市のマンションの地下駐車場で住人の会社員・木田大助さん（33）の腰を刃物で突き刺して殺害した疑いが持たれています。警察によると、小出容疑者は事件後、レンタカーを使って神戸市内に移動していて、23日に