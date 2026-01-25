報道リアリティーショー「ABEMA Prime」に出演している気象予報士でタレントの穂川果音さん（39）が2026年1月18日、自身のインスタグラムを更新。ノースリーブのワンピース姿を披露した。「少し軽めのコートでも過ごせるの嬉しいよね〜」穂川さんは、「今週は季節先取りの暖かさ 少し軽めのコートでも過ごせるの嬉しいよね〜」といい、ライトアップされたパームツリーをバックに、ワンピース姿のショット4枚を投稿した。