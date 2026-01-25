鹿児島県出水市の浜辺で25日午前、行方不明となっていた70代の女性がうつ伏せの状態で見つかり、死亡が確認されました。警察が事件と事故の両面で捜査しています。 出水警察署によりますと、25日午前8時前、出水市住吉町の浜辺で女性がうつ伏せで倒れているのが見つかり、現場で死亡が確認されました。 亡くなったのは、近くに住む無職・又野弘子さん(70)で、発見時、服や靴は身に着けていましたが、濡れた状態だったということ