大阪国際女子マラソンに天満屋の西村美月選手が出場し、9位でゴールしました。西村選手は、熊本県出身の21歳。先月山口県で行われた防府読売マラソン大会で優勝しオリンピックのマラソン日本代表選考会となるMGCの出場権を手にしています。 西村選手は序盤から先頭集団からは外れるものの第2集団で安定した走りを見せます。その後7位前後の集団でも粘りを見せますが遅れてしまい日本人６位となる全体９位でフィニッシ