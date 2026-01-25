人気コスプレイヤー・えなこが２５日に自身のＳＮＳを更新し、誕生日イベントを開催したことを報告した。えなこはインスタグラムを更新し、「えなこＢｉｒｔｈｄａｙＰａｒｔｙ２０２６お祝いに来てくれたみんな、本当にありがとう〜！！ゲストに刃牙の作者・板垣先生（３年連続で来てくれてる！）と、ライブパート１曲目の『桃色片想い』では、バックダンサー担当で篠原みなみちゃんとあみが来てくれました」とコメント