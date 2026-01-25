◇大阪国際女子マラソン（2026年1月25日大阪・ヤンマースタジアム長居発着42・195キロ）大会独自の育成枠「ネクストヒロイン」で出場した立命館大学陸上競技同好会の深田望友（みゆ）は、2時間34分41秒で11位だった。「2時間35分台を目標にしていたので、34分台が出せて良かった。最初は入りがすごく速くて、アドレナリンとか出過ぎてしまって、後半どうなるかなと思ったんですけど。最後に粘ることができて良かったです」