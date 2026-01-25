石川県には未明から、4回にわたって「顕著な大雪に関する気象情報」が発表され、金沢市では5年ぶりに積雪が60センチを超えました。午前6時までの6時間には37センチの雪が降り、観測史上1位を更新。まちなかの歩道も除雪が追いつかず、すっぽりと雪に覆われました。「この雪の中、バスもないので歩いて来た。1時間あるかな」また、太平洋側でも雪の影響で名神や新名神高速など幹線道路が一部区間で通行止めとなりましたが、現在は解