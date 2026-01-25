◇大相撲初場所千秋楽（2026年1月25日両国国技館）新大関の安青錦（21＝安治川部屋）が昨年九州場所から2場所連続で優勝した。12勝3敗で並んだ西前頭4枚目の熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）との優勝決定戦を制した。安青錦は優勝インタビューで「凄くうれしいです。今場所は立場がちょっと違った。今まで味わったことのない緊張感もありましたけど、その中でみなさんのおかげで優勝できてよかったです」と喜びを語った。新