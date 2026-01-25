第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが自身のブログを更新。誕生日プレゼントとして妻の実家から贈られた「道頓堀今井のうどんすき」を堪能したことを報告しました。 【写真を見る】【 花田虎上 】55歳の誕生日祝い「道頓堀今井」の「うどんすき」堪能妻の実家からの贈り物に感謝1月20日に55歳の節目を迎えた花田さんは、「遅くなりましたが、自宅に帰ってきて夕食でした」と投稿。妻の実家の両親から毎年恒例のお祝いと