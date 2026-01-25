■全国の26日の天気冬型の気圧配置は緩みますが、寒気の影響が残りそうです。北陸や北日本の日本海側を中心に雪が降り、山沿いを中心に積雪がさらに増えるでしょう。夕方までの予想降雪量は、多い所で、東北で70センチ、北海道で50センチ、北陸で40センチ、関東甲信で30センチ、近畿で15センチとなっています。午後は、降り方が弱まり、雪の範囲も狭くなりそうです。ただ、積雪が平年の2倍以上となっている所もあり、引き続き、交