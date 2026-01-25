東京大学大学院の教授が収賄の疑いで逮捕された事件で、接待を行っていたとされる関係者は「ノーと言えなかった」と話しています。これは東京・銀座の高級クラブで撮影された写真。収賄の疑いで逮捕された東大大学院教授の佐藤伸一容疑者（62）です。医学部付属病院の皮膚科長だった2023年3月から1年半の間、「日本化粧品協会」との共同研究で便宜を図った見返りにおよそ180万円相当の接待を受けた疑いがもたれています。佐藤伸一