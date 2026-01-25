男子フリー演技する三浦佳生＝北京（共同）【北京共同】フィギュアスケートの四大陸選手権最終日は25日、北京で行われ、男子はミラノ・コルティナ冬季五輪代表の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が合計273.73点で3年ぶり2度目の優勝を果たした。ショートプログラム（SP）首位で迎えたフリーは4位。SP6位からフリー1位と巻き返した車俊煥（韓国）に0.11点差で逃げ切った。山本草太（MIXI）はSP、フリーともに3位の合計27