茨城・行方市の路上で24日夜、63歳の男性がひき逃げされ死亡した事故で、警察は車を運転していた27歳の男を逮捕しました。米山赳史容疑者（27）は24日午後9時半ごろ、行方市山田の県道で車を運転中に男性をはねて死亡させ、そのまま逃走した疑いが持たれています。「男性が出血して倒れている」と衝突音を聞いた男性の家族から通報があり、近くに住む辺田一則さん（63）が車道で頭から血を流して倒れているのが見つかり、運ばれた