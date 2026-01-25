兵庫県姫路市のマンションで男性が殺害された事件で、逮捕された男が事件の前日の夜に現場周辺を下見していた可能性があることがわかりました。小出慶二容疑者（49）は今月20日、兵庫県姫路市のマンションの地下駐車場で、住人の木田大助さん（33）の腰を刃物で突き刺して殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、小出容疑者は事件前日に神戸市内でレンタカーを借りていましたが、この日の夜に、小出容疑者に似た人物が現