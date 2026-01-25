平年の9倍を超える積雪となるなど、記録的な大雪で各地で被害が相次いでいます。ピークは越えましたが、交通への影響など引き続き注意が必要です。寒波の影響で、日本海側では24日夜から25日にかけて記録的な大雪となりました。石川・金沢市では6時間降雪量が統計開始以来1位となる37cmを記録し、積雪が平年の9倍を超え、市内では除雪作業におわれる住民の姿がみられました。住民は「しもやけになりそうです。明日の仕事が怖いです