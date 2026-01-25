25日朝のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」では、衆議院解散を受けて与野党の党首が消費税減税などをめぐり討論しました。今回の衆議院選挙では、与野党が消費税減税を公約に掲げています。自民党・高市総裁：（食料品の消費税ゼロを）年度内と申し上げた。まだ、来年の3月まで時間はある。食料品に限り、2年間限定、それで特例公債に頼らない。党派を超えて議論する。しっかりとした制度設計する。中道改革連合・野田共同代表：我