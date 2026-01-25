1月25日、ブレックスアリーナ宇都宮で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26」B1リーグ戦第19節が開催。東地区2位の宇都宮ブレックスが、ホームで同1位のレバンガ北海道との第2戦に臨んだ。 宇都宮は試合開始とともに次々とゴールを奪い、31－26の5点リードで最初の10分間を終了。第2クォーター終盤では北海道のペイントアタックに苦しむ時間もあったが、比江島