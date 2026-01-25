2025年に韓国デビューを果たした&TEAMの新たなYouTubeコンテンツが始動した。 （関連：【動画あり】&TEAMの新コンテンツ「&TEAM COURSE」） 始動したコンテンツは「&TEAM COURSE」と名付けられ、&TEAMの魅力、チームワーク、バラエティ力、ユニット同士のケミストリーが、まるでフルコースのように詰まった内容に。今後トーク、バラエティ、VLOGなどが更新される予