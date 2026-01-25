バレーボールSVリーグ、アランマーレ山形はきょう天童市でクインシーズ刈谷と対戦。試合は第1、第2セットを連取され苦しい展開となります。迎えた第3セット、この日好調だったのが若泉佳穂。要所要所でスパイクを決めチームを盛り上げます。刈谷の高さのある攻撃に苦しみながらも、試合はデュースの展開に。一進一退の攻防が続き、会場も大いに盛り上がりましたが、最後は競り負けセッ