兵庫県香美町では、地元の小学生から高齢者までが参加するスキー大会が大雪の中、開催されました。「香美町民スキー大会」は地元の自然を生かし、スキーを通して健康や親睦を図ることを目的に毎年開かれています。今年は地元の小学１年生から最高齢は７５歳までの３８人がアルペンスキーなどに挑戦。寒波の影響で２５日のゲレンデは１７０ｃｍまで雪が積もりましたが、参加者らは日頃の成果を発揮していました。「ゴール