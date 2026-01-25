現職の任期途中の辞職に伴う大阪市長選挙が２５日に告示され、５人が立候補しました。大阪市長選挙に立候補したのは届け出順に、次の５人です▼日本維新の会・代表代行前市長横山英幸さん（４４）▼無所属・新人不動産会社経営中条栄太郎さん（５６）▼無所属・新人芸術家ネペンサさん（５１）▼無所属・新人不動産賃貸業千代知洋さん（５８）▼無所属・新人ＮＰＯ法人理事林成典さん（５２）