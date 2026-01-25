米国国内に拠点を置く華字情報サイトの文学城は23日付で、商業宇宙旅行を手掛けるベンチャー企業の北京穿越者有人宇宙飛行科技（以下、穿越者）が22日に行った第1陣の宇宙旅行予約者などの発表会の状況を紹介した。料金は300万元（約6700万円）で、予約者の中には中国工程院（中国工学アカデミー会員）の李立浧氏や、人型ロボット製造を手掛ける智元機器人の邱恒最高マーケティング責任者（CMO）など産学の重要人物以外にも