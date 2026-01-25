この記事をまとめると ■1980年代前後の刑事ドラマでは劇中車が強い印象を残していた ■近年は制作予算やコンプライアンスの制約により派手な車両演出が難しい ■メーカー側にとっても車両提供の宣伝効果が相対的に低下している点も影響している クルマは刑事ドラマに欠かせない名脇役だった 1980年代前後の刑事ドラマでは、出演者と肩を並べるほどの主役級の存在となっていた劇中車。なかには劇中専用のカスタマイズがなされて