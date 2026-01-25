◇スキージャンプ 女子W杯個人戦 札幌大会(24〜25日、札幌・大倉山ジャンプ競技場)ワールドカップ女子個人第22戦で、郄梨沙羅選手が日本勢最高の8位となりました。ミラノ・コルティナオリンピックの開幕まで2週間を切った中で行われた今大会、郄梨選手は1本目で125.0mを飛び8位に。この日は天候悪化の影響で1回目で競技終了となり、前日の第21戦での11位から順位を上げる結果となりました。大会を終えた郄梨選手