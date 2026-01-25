元日向坂46齊藤京子（28）が、24日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。伝える難しさいついて語った。芝居について齋藤は「本当はめちゃくちゃ泣きそうになりながら、だけどその涙をこらえて頑張って言ったセリフがあって、うわー、これどんな風に映ってるかなと思って、すごい楽しみにしてて。オンエア見たら機嫌が悪い、ぶっきらぼうな子のセリフみたいな感じになってて。でも本当は心すごい動かされて