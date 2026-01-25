大相撲初場所千秋楽（２５日、東京・両国国技館）、新大関安青錦（２１＝安治川）が幕内熱海富士（２３＝伊勢ヶ浜）と１２勝３敗同士の決定戦を制し、２場所連続２回目の優勝を果たした。新大関の優勝は２００６年春場所の白鵬以来、２０年ぶり。新関脇、新大関での連続優勝は１９３７年春場所の双葉山以来、８９年ぶりの快挙となった。本割では熱海富士が先に土俵に上がり、幕内欧勝海（鳴戸）を寄り切って１２勝目。その後