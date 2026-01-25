れいわ新選組を離党し、中道改革連合に入党した多ケ谷亮前衆院議員が２５日、Ｘを更新し、衆院選（２７日公示、２月８日投開票）で千葉１１区からの出馬を表明した。多ケ谷氏は今月、イスラエル訪問が党内外で問題視され、衆院選でれいわから公認が出なかった。離党後、中道入りし、地盤の千葉１１区から公認を得た。れいわ入りする前は生活の党や希望の党から出馬歴があり、Ｘには「野田佳彦代表とは約８年半ぶりの里帰り。小