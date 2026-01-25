節約にもなるためお下がりの幼稚園鞄や制服をママ友に勧めましたが反応はいまいち。その後、ママ友の気持ちを知り自分の価値観だけで動いてたと気づき……！？ 今回は筆者が体験したお下がりにまつわるママ友との価値観エピソードをご紹介します。 価値観の違い！？ 良かれと思ったお下がりの提案！