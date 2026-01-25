俳優の馬場亮成（36）が25日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。お相手は女優の鈴木まゆり。 【写真】ウエディングフォトを公開した鈴木まゆり 馬場は鈴木との連名の文書を公開し、「私事ではございますが、このたび結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「現在は夫婦として、歩みを進めております」と記し、「これからもお互いに支え合いながら、一日一日を大切に重ねてまいります。今後とも変わ