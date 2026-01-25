女優の鈴木保奈美(59)が25日、自身のインスタグラムを更新。大学入学共通テストの英語リーディングに挑戦した結果を公開した。 【写真】今年もさすがのハイスコア!鈴木保奈美の自己採点 「今年の挑戦90点が、遠い‥」とつづり、自己採点が「87点」だった写真を投稿。目標に届かず悔しそうな様子だが、大学入試センターの発表している英語リーディングの平均点は「64.80点」で、鈴木の得点はかなりの好成