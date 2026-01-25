木村拓哉 木村拓哉が、モノクロの抽象空間で“もう一人の自分”と刃を交える――。株式会社ヨドコウの新TVCM「おさまるな。ヨドコウ 自分との闘い」篇が1月23日より全国で放映開始。映画さながらの真剣な殺陣アクションに挑んだ木村が、撮影の舞台裏、そして「怠けたいと思うことは？」という問いに対し、常に自分を超え続けるための独自の哲学を語った。【動画】木村拓哉、ヨドコウCM第2弾＆メイキングムービー株