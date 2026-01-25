1月27日の衆議院議員選挙の公示を前に山形県警察は24日、「選挙違反取締本部」を設置し、取り締まりの強化に乗り出しました。山形市の県警察本部の正面玄関には24日午前10時に衆院選違反取締本部の看板が取り付けられました。選挙違反の取締本部は県内14の警察署にも同時に設置され、取り締まりの強化が図られます。県警捜査二課によりますと、県内で今回の衆院選を巡る違反は、23日現在で確認されていないということです。一方、