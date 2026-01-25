広島・田村俊介外野手（２２）が２５日、覚悟の５キロ減で開幕スタメンを誓った。広島・廿日市市内の大野練習場で合同自主トレに参加。２５年シーズン中から５キロ減量し９１キロとなったことを明かし「キレが良くなった」と胸を張った。オフは鹿児島県内で元広島・松山（現オイシックス）と自主トレ。師匠から「今年は本当に気合を入れてやらなあかんぞ」と激励された。技術面に加え「内面から変えないと」と自覚。「自分に厳