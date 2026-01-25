「大相撲初場所・千秋楽」（２５日、両国国技館）前頭四枚目熱海富士は大関安青錦との決定戦で敗れ、初優勝はならなかった。勝てば静岡出身で戦後初の賜杯を手にできたが、お預け。熱海富士にとって優勝決定戦は２度目だったが、またもあと一歩で頂点を逃した。ともに優勝争いのトップで迎えた千秋楽、熱海富士が欧勝海を寄り切りで下して１２勝目。先に３敗を守り、大関安青錦の結果を待った。安青錦も琴桜を寄り切りで破