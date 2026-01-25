アメリカでまた移民の取り締まりにあたる当局の発砲で男性が死亡し、抗議の声があがっています。アメリカ中西部・ミネソタ州のミネアポリスで24日、不法移民などを取り締まる連邦当局の職員が発砲し、男性が死亡しました。男性は近くに住むアメリカ人看護師とみられています。国土安全保障省の長官は「銃を持った人物が職員に近づいたため発砲した」と説明。一方、地元警察は男性が合法的に銃を所持していたとし、男性の両親は発砲