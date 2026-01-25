安青錦大相撲初場所千秋楽は25日、東京・両国国技館で行われ、西大関安青錦（21）＝本名ダニーロ・ヤブグシシン、ウクライナ出身、安治川部屋＝が12勝3敗で2場所連続優勝を達成した。新大関の優勝は2006年夏場所の白鵬以来20年ぶりで、史上9人目の快挙。安青錦は持ち前の低い攻めで一度も連敗がなく、看板力士の責任を果たした。千秋楽は初優勝を狙った平幕熱海富士との優勝決定戦を制した。関脇、新大関での2場所連続制覇は