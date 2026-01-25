人気日本人女子レスラーと“最恐女王”タッグの仲良しっぷりがエスカレート。同僚レポーターも「スマホぶん投げた」と思わず嫉妬するほどの過激ショットが話題となっている。【画像】人気リポーターも嫉妬…日本人女子“ラブラブ自撮りショット”WWE女子スーパースターのイヨ・スカイが24日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「私たちの自撮りの仕方」というキャプションとともに、相棒リア・リプリーとの2ショットを公開した