「大相撲初場所・千秋楽」（２５日、両国国技館）新大関の安青錦が２場所連続優勝。前頭四枚目熱海富士との決定戦を制した。ともに優勝争いのトップで迎えた千秋楽、熱海富士が欧勝海を寄り切りで下して１２勝目。先に３敗を守り、安青錦の結果を待った。安青錦も琴桜を寄り切りで破り、優勝の行方は決定戦に持ち込まれていた。決定戦では熱海富士の圧力で土俵際まで追い込まれたが、執念の首投げ。１９５キロの巨体を土俵