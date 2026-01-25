タレントのベッキー（41）が24日放送のTOKYO FM「川島明そもそもの話」に出演。一時休業した時期に支えられた友人を明かした。MCの麒麟の川島明（46）はベッキーがレギュラー番組13本、CM14本と絶好調だったことをふまえ、活動休止していた期間について「その時ってどう過ごしてたんかなっていう」と質問した。ベッキーは「バラエティーは見れなかったから」と告白し、「ちょっとずつ元気出るようになってからめっちゃ見るようにな