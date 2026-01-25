肌をさす冷たい空気の中行われた大阪国際女子マラソン。天満屋からは西村美月選手が出場しました。 地元天満屋からは先月初マラソンに挑戦で、見事優勝を果たしすでにMGCの出場権も獲得の西村選手が招待選手として出場。 スタート直後は、第二集団につけ2時間23分台を切る速いペースで、レースを伺います。28キロ過ぎには徐々に集団から遅れ始めた西村選手ですが、持ち前の粘り強く諦めない走りで32キロ地点で