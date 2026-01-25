「インド0泊旅」にもJAL（日本航空）が2026年1月17日より、新路線の「成田〜デリー線」を開設しました。これにより、既存の羽田〜デリー線、成田〜ベンガルール線と合わせて日本とインドを結ぶ路線は3路線体制に拡充されます。この路線は、どういった需要を狙ったものなのでしょうか。【えっ…これが「JALの新路線」初便出発の様子です】成田〜デリー線は、毎日運航が予定されており、使用機材はボーイング787-8となります。