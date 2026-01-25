アヤックスの補強候補に挙がっているという遠藤。リバプールで出場機会が増えればいいが…(C)Getty Imagesリバプールの遠藤航がリーグ戦で久々の出場を果した。現地時間1月24日に行われた第23節ボーンマス戦で、前半に負傷退場となったジョー・ゴメスとの交代でピッチに送られている。緊急事態の中、センターバックのポジションで試合終了までプレーした。【動画】大岩ジャパンがゴールラッシュでアジアの頂点に！中国を打ち崩し