小倉は決勝で2得点。守備でも奮闘した(C)Getty Imagesチーム力の差を見せつけ、3度目の大会制覇を成し遂げた。サウジアラビアで行われていた「AFC U23アジアカップ」では、U-23日本代表が通算3回目となる優勝を飾った。決勝でのU-23中国戦は4-0と相手に付け入る隙を与えない内容で圧倒。これで大岩ジャパンは前回2024年大会に続いての連覇達成となった。【動画】大岩ジャパンがゴールラッシュでアジアの頂点に！中国を打ち崩し