【ニューヨーク＝平沢祐】米大リーグで昨季、３年連続４度目のリーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれたドジャースの大谷が２４日、ニューヨークで開かれた全米野球記者協会ニューヨーク支部主催の夕食会に出席し、「このＭＶＰ受賞は非常に意義深く、また受賞できたことは自分にとって大きな意味を持つ」と英語で喜びを語った。紺色のスーツに黒いシャツとネクタイ姿の大谷は、妻の真美子さんが見守る中、壇上で２分半近く、滑ら