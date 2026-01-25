25日、熊本市の水産振興センターで枯れ草が焼ける火事がありました。12月から3回目の不審火です。不審火が起きたのは、熊本市西区沖新町にある水産振興センター隣の広場です。25日午前7時すぎに近所の人が枯れ草が燃えているのに気づき、消防が30分ほどで消し止めましたが、約3300平方メートルが焼けました。この場所での不審火は12月8日と26日に続き3回目で、警察と消防は悪質ないたずらとみています。■水産振