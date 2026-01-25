第51回衆院選は27日公示される。与野党は2月8日の投開票に向けて12日間の選挙戦に入り、物価高を踏まえた消費税減税の在り方や、政治とカネ問題、選択的夫婦別姓導入の是非などを巡り論戦を繰り広げる。高市早苗首相は25日のフジテレビ番組で、飲食料品を2年限定で消費税の対象外とした自民党公約に関し、2026年度中の実現を目指すと表明。勝敗ラインを与党で過半数の233議席獲得と設定した。野田氏は比較第1党を目指す意向を示