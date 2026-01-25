1月25日、京都競馬場で行われた9R・河津桜賞（3歳1勝クラス・芝1600m）は、浜中俊騎乗の2番人気、ソルパッサーレ（牝3・栗東・四位洋文）が勝利した。1/2馬身差の2着にタイムレスキス（牝3・栗東・吉村圭司）、3着に1番人気のスマートプリエール（牝3・栗東・大久保龍志）が入った。勝ちタイムは1:33.7（良）。【新馬/京都5R】良血ペイジャーがデビューV…ピクシーナイト半弟1番人気スマートプリエールは3着まで浜中俊騎乗の2