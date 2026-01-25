1月25日、京都競馬場で行われた5R・3歳新馬戦（芝1600m）は、池添謙一騎乗の1番人気、ペイジャー（牡3・栗東・福永祐一）が勝利した。クビ差の2着にアヴィオン（牝3・栗東・岡田稲男）、3着にメメボス（牝3・栗東・飯田祐史）が入った。勝ちタイムは1:35.9（良）。2番人気で北村友一騎乗、アウトリュコス（牡3・栗東・安田翔伍）は、16着敗退。【プロキオンS】ロードクロンヌが待望の重賞初制覇オーナーは藤田晋氏3歳新馬戦・