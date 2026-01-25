1月25日、中山競馬場で行われた9R・若竹賞（3歳1勝クラス・芝1800m）は、松山弘平騎乗の1番人気、ブレナヴォン（牡3・栗東・池江泰寿）が快勝した。1馬身差の2着に2番人気のウップヘリーア（牡3・美浦・黒岩陽一）、3着にマイネルシンベリン（牡3・美浦・武市康男）が入った。勝ちタイムは1:46.5（良）。【中山8R】R.キング騎乗 ハードセルツァーが人気に応える快勝余力十分の走りで完勝松山弘平騎乗の1番人気、ブレナヴォンが