アルプス地方発の文化「アプレスキー」って？ 今回のイベント名にある「アプレスキー（Après-ski）」は、スキーやスノーボード滑走後の時間を豊かに過ごすというライフスタイル。ヨーロッパのアルプス地方で発祥した文化です。新イベント「つきのdeアプレスキー」では、「星野リゾートトマム」でアプレスキー文化を体験することができちゃうんです！「星野リゾートトマムスキー場」は、リフト5基とゴンドラ1基、29のコー